МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что направил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной запрос, в котором отмечается необходимость решить вопрос с отказом банков предоставить кредитные каникулы добровольцам. Эксперт рассказал, в чем заключается риск кредитных каникул

"В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории "добровольцы", — сказано в размещенном в его Telegram-канале письме.

Клишас отметил, что действующее законодательство в части кредитных обязательств лиц, принимающих участие в специальной военной операции, распространяет свое действие как на тех, кто служит по контракту, так и на добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

"Таким образом, добровольцы, вне зависимости от вида контракта, заключенного с Минобороны, имеют право на получение кредитных каникул", — подчеркнул он.

Сенатор попросил ЦБ дать необходимые разъяснения банкам.

"Очевидно, что права добровольцев нарушаются в результате произвола со стороны кредитных организаций. Регулятор может и должен этот вопрос решить", — резюмировал он.

По мнению Клишаса, в военкоматах не владеют всей информацией и сообщают добровольцам, что они обязательно получат кредитные каникулы. "Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции", — отметил он.

"Ну и непонятно, чем доброволец хуже мобилизованного?" — заявил сенатор.

По его словам, неясно, кроется ли проблема в самих банкирах и в "саботаже ими глобальных государственных решений".