Клишас попросил ЦБ разъяснить банкам их обязанность давать кредитные каникулы добровольцам
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что направил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной запрос, в котором отмечается необходимость решить вопрос с отказом банков предоставить кредитные каникулы добровольцам.
"В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории "добровольцы", — сказано в размещенном в его Telegram-канале письме.
Клишас отметил, что действующее законодательство в части кредитных обязательств лиц, принимающих участие в специальной военной операции, распространяет свое действие как на тех, кто служит по контракту, так и на добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.
"Таким образом, добровольцы, вне зависимости от вида контракта, заключенного с Минобороны, имеют право на получение кредитных каникул", — подчеркнул он.
Сенатор попросил ЦБ дать необходимые разъяснения банкам.
"Очевидно, что права добровольцев нарушаются в результате произвола со стороны кредитных организаций. Регулятор может и должен этот вопрос решить", — резюмировал он.
По мнению Клишаса, в военкоматах не владеют всей информацией и сообщают добровольцам, что они обязательно получат кредитные каникулы. "Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции", — отметил он.
"Ну и непонятно, чем доброволец хуже мобилизованного?" — заявил сенатор.
По его словам, неясно, кроется ли проблема в самих банкирах и в "саботаже ими глобальных государственных решений".
https://1prime.ru/finance/20221017/838487368.html