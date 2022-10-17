МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. ВТБ предлагает рассмотреть вопрос о снижении ставки по семейной ипотеке для квартир большой площади, чтобы снизить регулярный платеж, сообщила пресс-служба банка. Правительство продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года

Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает действие программы семейной ипотеки, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года. Эта программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

"ВТБ приветствует решение о продлении программы "семейной ипотеки", считая ее одной из наиболее востребованных среди российских заемщиков… Дополнительно мы предлагали рассмотреть вопрос о снижении ставки по "семейной ипотеке" для квартир большой площади, чтобы снизить регулярный платеж, меньше тратить на переплату и больше – на развитие своей семьи", — приводит пресс-служба заявление вице-президента, замглавы департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.

ВТБ с момента запуска этой программы оформил по ней более 107 тысяч кредитов на 410 миллиардов рублей.