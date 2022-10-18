СМИ: Банк Англии отсрочит количественное ужесточение
FT: Банк Англии не применит количественное ужесточение, пока рынки облигаций не успокоятся
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банк Англии, вероятно, отсрочит продажу государственных облигаций на миллиарды фунтов, чтобы обеспечить более высокий уровень стабильности на рынках, встревоженных отмененным теперь планом бюджета, написала во вторник Financial Times.
В материале газеты сказано, что руководили центрального банка приняли такое решение, сочтя ситуацию на рынке облигаций в последние недели очень тревожной.
Банк уже откладывал запуск программы продаж гособлигаций на 838 млрд фунтов, накопленных после мирового финансового кризиса и во время пандемии.
https://1prime.ru/finance/20221018/838491765.html
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