МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банк Англии, вероятно, отсрочит продажу государственных облигаций на миллиарды фунтов, чтобы обеспечить более высокий уровень стабильности на рынках, встревоженных отмененным теперь планом бюджета, написала во вторник Financial Times.

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В материале газеты сказано, что руководили центрального банка приняли такое решение, сочтя ситуацию на рынке облигаций в последние недели очень тревожной.

Банк уже откладывал запуск программы продаж гособлигаций на 838 млрд фунтов, накопленных после мирового финансового кризиса и во время пандемии.