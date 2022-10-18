МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банк Англии, вероятно, отсрочит продажу государственных облигаций на миллиарды фунтов, чтобы обеспечить более высокий уровень стабильности на рынках, встревоженных отмененным теперь планом бюджета, написала во вторник Financial Times. Новый глава британского минфина предупредил о будущем повышении налогов

В материале газеты сказано, что руководили центрального банка приняли такое решение, сочтя ситуацию на рынке облигаций в последние недели очень тревожной.

Банк уже откладывал запуск программы продаж гособлигаций на 838 млрд фунтов, накопленных после мирового финансового кризиса и во время пандемии.