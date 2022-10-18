МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал во вторник в парламенте, что власти должным образом и решительно отреагируют на чрезмерные колебания валютных курсов, вызванные спекулятивными инвесторами, сообщило агентство Reuters. Это заявление свидетельствует о вероятности валютных интервенций, в то время как иена обновила 32-летний минимум против доллара США. СМИ: японские власти снова предупредили рынки о валютных интервенциях

Отвечая на вопрос о том, что означает "решительная реакция", Судзуки упомянул проведенные в сентябре интервенции.

"Мы внимательно следим за динамикой рынка. Мы должным образом отреагируем на чрезмерные колебания", — сказал он, добавив, что интервенция 22 сентября была "решительной мерой".

Выступая перед журналистами ранее во вторник, Судзуки отказался отвечать, проводят ли власти скрытые интервенции, чтобы поддержать слабеющую иену.

Перед началом азиатской сессии вторника пара доллар/иена выросла до максимума с августа 1990 года 149,10, приблизившись к психологически важному уровню 150.

Раньше власти зависимой от экспорта Японии были обеспокоены укреплением иены, а теперь их тревожит ее резкое падение, которое поддерживает и без того высокие цены на импортные сырьевые товары, что оказывает давление на бюджеты домохозяйств и заставляет компании переверстывать бизнес-планы.

С сентября, когда пара доллар/иена достигла 144, представители властей почти ежедневно говорили о падении валюты.

Судзуки впервые признал, что слабость иены является негативным фактором, в апреле, когда за доллар давали 126 иен. С тех пор японская валюта быстро снижается, а с начала этого года она потеряла около 20%.

Выступая во вторник в парламенте, премьер-министр Фумио Кисида также отметил, что быстрые спекулятивные колебания валют создают проблемы. Курс японской иены опустился до нового минимума за 32 года

Он не согласился с доминирующим на рынке мнением, согласно которому резкое падение иены в основном обусловлено крайне мягкой политикой Банка Японии, сказав, что динамику валютного курса определяет целый рад факторов, а не только разница в процентных ставках США и Японии.

"Принимая решения по денежно-кредитной политике, Банк Японии ориентируется не только на обменный курс, но и на целый ряд других факторов, включая динамику экономики и цен, а также воздействие политики на малые и средние компании", — сказал Кисида.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода, который также выступил в парламенте, сказал, что укрепление доллара может остановиться.

"Доллар очень существенно укрепился против всех валют в мире, — сказал Курода. — Но мало кто из тех, с кем я говорил в Вашингтоне (на встрече руководителей финансовых ведомств G7), думает, что это продлится долго".

В сентябре, проводя первую с 1998 года интервенцию в поддержку национальной валюты, Япония потратила на покупки иены 2,8 трлн иен.

Участники рынка предполагают, что с тех пор власти проводили скрытые интервенции.

"Иногда мы объявляем о проведении интервенций, а иногда не объявляем", — сказал Судзуки журналистам во вторник.