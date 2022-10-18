МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Создание Ассоциации финансовых аналитиков, которая объединит как профессиональных, так и независимых экспертов, поможет отделить добросовестную не анонимную рыночную аналитику от всего остального и будет способствовать в борьбе с манипулированием на финансовом рынке, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Путин уполномочил Центробанк давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты

В рамках рабочей группы по проблемам рыночной аналитики, действующей на площадке Национальной финансовой ассоциации (НФА), принято решение о создании Ассоциации финансовых аналитиков (АФА) с целью самоорганизации профессионального сообщества для диалога с регулятором, получения и продвижения источника профессиональных стандартов в отрасли, в том числе в среде независимых аналитиков, а также с целью защиты интересов потребителей финансовой и рыночной аналитики. В состав совета АФА вошли представители ЦБ РФ, Сбербанка, Газпромбанка, Совкомбанка, банка "Открытие", компаний "Атон", "Арована Капитал".

"Момент, на котором мы всегда настаивали — аналитика должна быть не анонимной. Не анонимная аналитика это еще не признак ее качества, но как минимум есть возможность верификации этой аналитики и взаимной оценки на профессиональном уровне", — рассказал Лях на мероприятии, посвященном созданию АФА.

По его словам, аналитическая работа — не то направление, которое требует регулирования в первую очередь, саморегулирование на основе ассоциации является ключевым. "Уверен, что коллеги смогут самостоятельно регулировать и себя сами, и выносить оценочные суждения и добиваться наиболее высокого качества профессиональной работы", — добавил он.

"Сейчас анонимной аналитики много, и задача в первую очередь ассоциации — дать лейбл качества для того, что происходит с аналитикой, отделить добросовестную не анонимную аналитику от всего остального, что является исключительно мнением", — сказал Лях. По его словам, ЦБ РФ приветствует создание ассоциации, будет поддерживать и принимать к сведению выводы и суждения ассоциации, и надеется принять участие в создании норм финансовой аналитики. Мошенники стали чаще действовать от имени сотрудников Центробанка

"Мы не против Telegram-каналов как таковых, и не против аналитики в Telegram-каналах, но основная проблема, с которой мы все сталкиваемся: понять качество и верификацию информации, которая присутствует в мессенджерах и соцсетях, никаким образом не представляется возможным. Ровно поэтому я считаю, что и эмитенты — основные поставщики ключевой информации — должны идти в первую очередь в мессенджеры и делать директивную связь с инвесторами и розничными аналитиками в том числе", — сказал Лях.

"Для меня работа ассоциации — это значительная помощь в противодействии бытовому манипулированию на финансовом рынке. Меня еще волнует, когда в Telegram-каналах или других мессенджерах идет поток новостей якобы от информационного агентства, куда могут вставляться в том числе фейковые новости. На некоторых зарубежных рынках, не только отечественном, это тоже было. Хорошая, добросовестная аналитика — это способ бороться с манипулированием", — отметил он.