МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Накопление золота в золотовалютных резервах сейчас нецелесообразно, так как может привести к росту денежной массы, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Путин уполномочил Центробанк давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты

"С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах, это то, что на текущий момент нецелесообразно в силу того, что это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы", — сказал Заботкин, выступая в Совете Федерации.

Он отметил, что Минфин имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота в том объеме, в котором он считает целесообразным. Правительство также может рассматривать какую-то поддержку сектора. "Целевая поддержка отдельных секторов экономики не входит в мандат Банка России", — обратил при этом внимание зампред, отвечая на вопрос о поддержке золотопромышленников.

Банк России был активным покупателем золота до апреля 2020 года, но с резким подорожанием драгметалла перестал проводить операции с ним. ЦБ возобновил покупки только 28 февраля текущего года, но уже через две недели, 15 марта, в условиях роста спроса населения на золото после отмены НДС на его покупку вновь приостановил закупки. В марте регулятор сообщал, что с 28 марта и по 30 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке — пять тысяч рублей за 1 грамм. Однако уже в начале апреля перешел на покупки по договорной цене в связи с изменением рыночной конъюнктуры.

Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в сентябре предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и других драгметаллов у российских добытчиков; по ее словам, этот золотой запас страны не обесценится.