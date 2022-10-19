МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе США, возможно, придется повысить ключевую процентную ставку выше 4,75%, если базовая инфляция не перестанет расти. Об этом во вторник заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Минэнерго США объявило о продаже нефти из стратегического резерва

"Я заявлял публично, что вполне вижу, что в начале следующего года мы достигнем середины уровня 4%", — сказал Кашкари, выступая на мероприятии в Миннеаполисе.

"Но если мы не увидим прогресса в том, что касается базовой инфляции, то нет никаких причин, чтобы останавливаться на 4,5%, 4,75%, или около того. Нам нужно увидеть фактический прогресс в базовой инфляции и инфляции цен в секторе услуг, а пока мы этого не видим", — добавил он.

Большинство руководителей ФРС ожидают, что к началу следующего года потребуется повысить ключевую ставку из текущего диапазона 3%-3,25% до 4,5%-5%. Замечания Кашкари сигнализируют о готовности пойти еще дальше.

"Названная мною цифра основана на предположении о выравнивании базовой инфляции, — сказал Кашкари. — Если же этого не произойдет, то я не вижу, как мы можем остановиться".