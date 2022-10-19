МИНСК, 19 окт — ПРАЙМ. Минфин Белоруссии заявил, что в апреле-октябре исполнял в полном объеме обязательства перед Всемирным банком (ВБ) в отношении займов, но в белорусских рублях — из-за санкций. Белоруссия и Таджикистан подписали пакет соглашений о сотрудничестве

Накануне Всемирный банк объявил, что переводит все предоставленные Белоруссии Международным банком реконструкции и развития (МБРР) займы в статус необслуживаемых из-за просроченных платежей на 68,4 миллиона долларов. Также на фоне конфликта на Украине сам ВБ со 2 марта остановил свои программы в Белоруссии и не одобрил ни одного займа стране с мая 2020 года.

"Министерство финансов в апреле-октябре исполняло в полном объеме и в установленные сроки обязательства по соглашениям о займах, заключенным между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития, перечисляя платежи за счет средств в иностранной валюте на отдельный текущий счет в белорусских рублях, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Подчеркивается, что" возможность погашения долговых обязательств в иностранной валюте в стандартном порядке в настоящее время ограничена ввиду непрекращающегося действия санкций в отношении Республики Беларусь". В сообщении напоминается, что в настоящее время в отношении Национального банка (центробанка) Белоруссии, который выступает платежным агентом правительства республики, со стороны ЕС и США введены санкционные ограничения, не позволяющие проводить расчеты в евро и долларах.

Также, согласно сообщению, советом министров страны принято постановление, которым предусмотрен временный порядок исполнения обязательств по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка, в белорусских рублях.

Это сделано с учетом недружественных мер со стороны иностранных кредиторов, в том числе сопровождающихся приостановкой финансирования реализации проектов, включая реализуемые в социальной сфере, и ограничивающих возможность проведения правительством Белоруссии и ЦБ как его финансовым агентом платежей в долларах и евро, уточнили в министерстве.