МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Число DDoS-атак на финансовые организации в России в третьем квартале выросло вдвое в годовом выражении, а атак с использованием вредоносного программного обеспечения — на четверть, в настоящее время ситуацию можно охарактеризовать как стабильно напряженную, заявил зампред Банка России Герман Зубарев, выступая на форуме "Цифротех". Кибермошенники стали похищать больше денег у россиян

"Сейчас, в настоящее время, ситуация стабильно напряженная. По предварительным данным, за третий квартал этого года, если сравнивать его с третьим кварталом 2021 года, рост DDoS-атак мы наблюдаем в два раза, и на четверть примерно выросли атаки с использованием вредоносного программного обеспечения", — сказал Зубарев.

Он напомнил, что в этом году финансовые организации в стране столкнулись с беспрецедентным количеством кибератак, в марте и в мае фиксировался кратный рост — до 20 и более раз.