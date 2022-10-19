Ассоциация НАУФОР направила брокерским компаниям рекомендации для мобилизованных инвесторов
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. НАУФОР направила брокерским компаниям, которые являются членами ассоциации, рекомендацию разместить на своих ресурсах подготовленную справку для клиентов, призванных по частичной мобилизации, сообщила ассоциация.
"НАУФОР рекомендует брокерам разместить на своих ресурсах с целью доведения до сведения инвесторов рекомендаций для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации", — говорится в релизе. В рекомендациях предлагается инвесторам, призванным на военную службу, оценить целесообразность и условия дальнейшего участия в операциях на финансовом рынке и дополнительно обратить внимание на ряд вопросов. Создать соответствующие памятки профучастников рынка ценных бумаг ранее призвал ЦБ РФ.
Авторы справки обращают внимание на невозможность в период несения военной службы оперативно следить за новостями, сообщениями эмитентов, информационными сообщениями ЦБ РФ и брокера, знакомиться с аналитическими исследованиями и иной информацией, важной для операций с ценными бумагами, пользоваться приложениями для их совершения, иным привычным для инвестора образом взаимодействовать с брокером и депозитарием.
Инвесторам необходимо оценить достаточность текущего дохода и имеющихся сбережений на банковских счетах и вкладах для обеспечения его самого, а также его родных и близких денежными средствами для оплаты регулярных расходов на период несения военной службы, возможность вывода части денежных средств с брокерского счета.
Кроме того, инвесторам необходимо оценить возможность смены активных торговых стратегий на пассивные, нацеленные на больший горизонт инвестирования и не предполагающие частого изменения состава инвестиционного портфеля.Также, согласно рекомендациям, необходимо оценить риски, связанные с наличием открытых маржинальных позиций по ценным бумагам и позиций на срочном рынке, особенно в период ограничения доступа к управлению брокерским счетом.
Авторы рекомендуют рассмотреть возможность назначить доверенное лицо уполномоченным представителем путем выдачи доверенности для представления интересов инвестора перед брокером, депозитарием, а также Банком России и саморегулируемыми организациями на финансовом рынке. В числе рекомендаций — возможность на период военной службы передачи активов в доверительное управление или приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщал, что 222 тысячи граждан уже мобилизованы, и в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://1prime.ru/finance/20221019/838513488.html