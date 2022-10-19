МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. НАУФОР направила брокерским компаниям, которые являются членами ассоциации, рекомендацию разместить на своих ресурсах подготовленную справку для клиентов, призванных по частичной мобилизации, сообщила ассоциация. Центробанк призвал создать памятки мобилизованным инвесторам

"НАУФОР рекомендует брокерам разместить на своих ресурсах с целью доведения до сведения инвесторов рекомендаций для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации", — говорится в релизе. В рекомендациях предлагается инвесторам, призванным на военную службу, оценить целесообразность и условия дальнейшего участия в операциях на финансовом рынке и дополнительно обратить внимание на ряд вопросов. Создать соответствующие памятки профучастников рынка ценных бумаг ранее призвал ЦБ РФ.

Авторы справки обращают внимание на невозможность в период несения военной службы оперативно следить за новостями, сообщениями эмитентов, информационными сообщениями ЦБ РФ и брокера, знакомиться с аналитическими исследованиями и иной информацией, важной для операций с ценными бумагами, пользоваться приложениями для их совершения, иным привычным для инвестора образом взаимодействовать с брокером и депозитарием.

Инвесторам необходимо оценить достаточность текущего дохода и имеющихся сбережений на банковских счетах и вкладах для обеспечения его самого, а также его родных и близких денежными средствами для оплаты регулярных расходов на период несения военной службы, возможность вывода части денежных средств с брокерского счета.

Кроме того, инвесторам необходимо оценить возможность смены активных торговых стратегий на пассивные, нацеленные на больший горизонт инвестирования и не предполагающие частого изменения состава инвестиционного портфеля.Также, согласно рекомендациям, необходимо оценить риски, связанные с наличием открытых маржинальных позиций по ценным бумагам и позиций на срочном рынке, особенно в период ограничения доступа к управлению брокерским счетом.

Авторы рекомендуют рассмотреть возможность назначить доверенное лицо уполномоченным представителем путем выдачи доверенности для представления интересов инвестора перед брокером, депозитарием, а также Банком России и саморегулируемыми организациями на финансовом рынке. В числе рекомендаций — возможность на период военной службы передачи активов в доверительное управление или приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщал, что 222 тысячи граждан уже мобилизованы, и в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.