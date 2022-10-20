МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку с 12 до 10,5% годовых, следует из заявления регулятора. Народный банк Китая принял решение по основной ставке LPR

"Комитет монетарной политики решил снизить ставку на аукционах недельного репо на уровне с 12 до 10,5%", — говорится в заявлении.

Центробанк Турции в текущем году долгое время держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, в конце февраля уже 14 лир, а сейчас превысил 18,6 лиры. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в сентябре до 83,45%.