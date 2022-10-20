БАНГКОК, 20 окт — ПРАЙМ. Министры финансов экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились на своей 29-й встрече в Бангкоке активизировать работу по цифровизации финансов, сообщил журналистам глава минфина Таиланда Акхом Темпхиттхаяпхайсит. На встрече глав минфинов АТЭС обсудят потолок цен на российскую нефть

Таиланд осуществляет в 2022 году переходящее председательство в АТЭС, которое он по ротации передаст США на саммите форума, который состоится в Бангкоке 18-19 ноября текущего года.

"Экономики АТЭС подчеркнули важность полного овладения возможностями цифровизации в целях реализации финансовой политики и создания инклюзивной финансовой системы, включая ликвидацию цифровой пропасти между различными социально-экономическими группами населения", — сказал министр после окончания встречи.

"Экономики АТЭС также приветствовали завершение разработки рекомендаций по политике цифровизации, которые предлагают решение таких вопросов, как эффективное использования цифровизации в продвижении трансграничных платежей и реализации налоговой деятельности", — добавил он.

Кроме того, подтверждена важность финансового трека АТЭС как эффективной площадки обмена опытом и знаниями между экономиками в регионе и мире, добавил Темпхиттхаяпхайсит.

В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран — Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР — Гонконг и Тайвань.