МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Кредитные каникулы для компаний, в которых единственный учредитель одновременно является руководителем, будут длиться в течение мобилизации этого руководителя и в течение трех месяцев после ее завершения, если мобилизованному руководителю потребуется лечение после демобилизации, кредитные каникулы продлят, заявила замглавы Минтруда России Ольга Баталина. Мобилизованным продлят сроки предоставления налоговой отчетности

"Президентом подписан закон, который вводит кредитные каникулы для компаний, в которых единственный учредитель одновременно является и руководителем… Во время кредитных каникул организация может не уплачивать никаких платежей по кредиту. Срок кредитных каникул равен всему сроку мобилизации гражданина плюс 90 дней после завершения мобилизации", — сказала Баталина на брифинге в правительстве РФ.

Она также заявила, что "если после мобилизации гражданину потребуется лечение, то срок кредитных каникул продляется на весь период такого лечения".

Баталина рассказала, что нужно сделать, чтобы оформить такие кредитные каникулы.

"Организации необходимо обратиться в банк, в котором ранее оформлялся кредит, и сделать это можно до конца 2023 года — до 31 декабря 2023 года", — уточнила она.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.