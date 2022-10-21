МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 14 октября составил 15,62 триллиона рублей после 15,446 триллиона на 7 октября, сообщил Банк России. Денежная база России в широком определении выросла на 6,4 процента

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 174 миллиарда рублей, или на 1,13%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.