Денежная база России в узком определении выросла с 7 по 14 октября
ЦБ: денежная база России в узком определении достигла 15,62 триллиона рублей к 14 октября
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 14 октября составил 15,62 триллиона рублей после 15,446 триллиона на 7 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 174 миллиарда рублей, или на 1,13%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20221021/838539358.html
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