Банк России назвал долю заемщиков с просрочкой по ипотеке свыше 90 дней
Центробанк: доля заемщиков с просрочкой по ипотеке более 90 дней остается на низком уровне
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Доля заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней по ипотечному кредиту, в первом полугодии выросла, но при этом осталась на достаточно низком уровне, говорится в информационно-аналитическом комментарий Банка России.
"В первом-втором кварталах 2022 года увеличилась доля заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней по ипотечному кредиту. При этом показатель остается на достаточно низком уровне (0,75%). Количество заемщиков, имеющих ипотечный кредит с просрочкой свыше 90 дней, составило 70 тысяч человек", — привел данные регулятор.
Также ЦБ выяснил, что средний уровень долга новых ипотечных заемщиков во втором квартале достиг 3,3 миллиона рублей на каждого созаемщика против 2,4 миллиона рублей в прошлом году.
Это, по мнению регулятора, связано с ростом цен на жилье и завышением цены квадратного метра по льготным программам от застройщиков. ЦБ также отметил, что к моменту получения ипотечного кредита во втором квартале заемщики имели в среднем 0,6 иного кредита.
https://1prime.ru/finance/20221021/838539840.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.