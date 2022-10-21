МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Доля заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней по ипотечному кредиту, в первом полугодии выросла, но при этом осталась на достаточно низком уровне, говорится в информационно-аналитическом комментарий Банка России. ЦБ предложил банкам помочь заемщикам, пострадавшим от наводнения в Приморье

"В первом-втором кварталах 2022 года увеличилась доля заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней по ипотечному кредиту. При этом показатель остается на достаточно низком уровне (0,75%). Количество заемщиков, имеющих ипотечный кредит с просрочкой свыше 90 дней, составило 70 тысяч человек", — привел данные регулятор.

Также ЦБ выяснил, что средний уровень долга новых ипотечных заемщиков во втором квартале достиг 3,3 миллиона рублей на каждого созаемщика против 2,4 миллиона рублей в прошлом году.

Это, по мнению регулятора, связано с ростом цен на жилье и завышением цены квадратного метра по льготным программам от застройщиков. ЦБ также отметил, что к моменту получения ипотечного кредита во втором квартале заемщики имели в среднем 0,6 иного кредита.