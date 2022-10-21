МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Доля ипотеки в России, для первоначального взноса по которой заемщики могли использовать потребительские кредиты, во втором квартале снизилась до 3,9% с 6,1%, говорится в материалах Банка России. ЦБ заявил о приостановке восстановления производственной активности бизнеса

"По итогам II квартала 2022 года доля ипотечных кредитов, по которым заемщики оценочно могли использовать потребительский кредит для финансирования первоначального взноса, снизилась с 6,1 до 3,9%", — говорится в сообщении.

Так, из 129,2 тысячи ипотечных кредитов, выданных во втором квартале, лишь в 5 тысячи случаев заемщик (созаемщик) менее чем за три месяца до получения ипотеки брал кредит наличными на сумму более 100 тысяч рублей, указал ЦБ.

Это может быть связано в том числе с ужесточением банками стандартов кредитования в этом периоде, указал регулятор.