ЦБ отметил снижение доли ипотечных заемщиков с кредитом на первый взнос
Банк России зафиксировал снижение доли ипотечных заемщиков, бравших кредит на первый взнос
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Доля ипотеки в России, для первоначального взноса по которой заемщики могли использовать потребительские кредиты, во втором квартале снизилась до 3,9% с 6,1%, говорится в материалах Банка России.
"По итогам II квартала 2022 года доля ипотечных кредитов, по которым заемщики оценочно могли использовать потребительский кредит для финансирования первоначального взноса, снизилась с 6,1 до 3,9%", — говорится в сообщении.
Так, из 129,2 тысячи ипотечных кредитов, выданных во втором квартале, лишь в 5 тысячи случаев заемщик (созаемщик) менее чем за три месяца до получения ипотеки брал кредит наличными на сумму более 100 тысяч рублей, указал ЦБ.
Это может быть связано в том числе с ужесточением банками стандартов кредитования в этом периоде, указал регулятор.
https://1prime.ru/finance/20221021/838540327.html
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