МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Банк России в следующую пятницу, скорее, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 7,5% годовых из-за неопределенности с дальнейшей траекторией инфляции, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Банк России улучшил прогноз по росту ипотеки в 2022 году

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась суммарно на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентных пункта, до 8% годовых. В сентябре ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых.

"Мы ожидаем, что Банк России на заседании 28 октября оставит ключевую ставку на уровне 7,5%. С момента сентябрьского заседания появились новые как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. С одной стороны, Минфин РФ повысил оценку дефицита бюджета на 2023 год в два раза – до 3 триллионов рублей. Кроме того, на рынке труда может обостриться конкуренция за квалифицированных работников, что может привести к ускорению роста зарплат. Эти обстоятельства ограничивают возможности ЦБ по дальнейшему снижению ставки", — пишет он.

С другой стороны, недельная инфляция по-прежнему близка к нулевой отметке, и есть признаки, что потребители изменили модель поведения и стали более склонных к сбережениям – с середины сентября их расходы уменьшились, указывает эксперт. Условия кредитования при этом ужесточились – как ценовые на фоне роста доходности ОФЗ, так и неценовые из-за общего усиления неопределенности. ЦБ отметил снижение доли ипотечных заемщиков с кредитом на первый взнос

"По этим причинам явной необходимости повышать ставку нет. Спрос на наличные денежные средства ниже, чем в конце февраля этого года, а рубль остается стабильно крепким. Таким образом, с точки зрения финансовой стабильности потребности в более жесткой политике регулятора также нет", — добавил Рапохин.

Аналитик предположил, что ЦБ даст рынку нейтральный сигнал о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики, отметив, что среди краткосрочных факторов преобладают дезинфляционные, а среди среднесрочных – проинфляционные. "Мы полагаем, что ключевая ставка Банка России останется без изменений до конца года", — заключил он.