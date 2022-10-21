Посол анонсировал переговоры России и Ирана по банковским вопросам
Иранский посол: встреча Москвы и Тегерана по банковским вопросам пройдет на следующей неделе
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Очередная встреча российско-иранской группы по банковским вопросам состоится на на следующей неделе, стороны обсудят работу систем "Мир" и "Шетаб". Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Глава ЦБ Ирана (Али Салехабади), к счастью, приезжал сюда и провёл хорошие переговоры с главой ЦБ России, рабочая группа активна, на следующей неделе как раз пройдёт заседание рабочей группы по банковско-финансовому сотрудничеству, еще раз пройдём по вопросам, посмотрим, что можем делать, в присутствии господина Новака (вице-премьера Александра Новака) и нашего главы ЦБ — как раз они каждые два месяца в Москве и Тегеране проводят совещания, следующее в Омске на следующей неделе пройдёт. Есть надежда, что мы эти проблемы решим", — заявил дипломат на российско-иранском круглом столе в рамках форума "Сделано в России".
По его словам, активизация платежных систем "Мир" и "Шетаб" повысит уровень сотрудничества между странами.
Джалали добавил, что стороны "разделяют общую "боль" в виде западных санкций", на этом фоне должны расширять совместное сотрудничество.
https://1prime.ru/finance/20221021/838541871.html
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