ЛУГАНСК, 21 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума 26 октября при рассмотрении бюджета в первом чтении рассмотрит и выделение средств Луганской Народной Республике, заявил журналистам в Луганске заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", руководитель центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин. Бюджет на 2023 год учитывает продление льготной ставки НДС на авиаперевозки

"В среду 26 (октября – ред.) в Государственной Думе будут обсуждения. И в этот же день уже будет первое чтение бюджета…, в том числе и по Луганской Народной Республике будут озвучены (параметры – ред.)", — сообщил Сидякин.

Он уточнил, что Луганская Народная республика – это полноценный, полноправный регион России, а значит, и правила бюджетного процесса, которые для всех регионов определены, будут здесь действовать точно так же.

"Все наши партийные проекты, все наши программы, включая Народную программу…, должны быть полноценно внедрены в республику. Мы сейчас работаем над тем, чтобы все наши мероприятия нашли свое отражение в бюджете федеральном", — пояснил Сидякин.