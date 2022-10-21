Госдума 26 октября изучит вопрос выделения средств ЛНР
Госдума 26 октября при рассмотрении бюджета изучит вопрос выделения средств ЛНР
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ЛУГАНСК, 21 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума 26 октября при рассмотрении бюджета в первом чтении рассмотрит и выделение средств Луганской Народной Республике, заявил журналистам в Луганске заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", руководитель центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин.
"В среду 26 (октября – ред.) в Государственной Думе будут обсуждения. И в этот же день уже будет первое чтение бюджета…, в том числе и по Луганской Народной Республике будут озвучены (параметры – ред.)", — сообщил Сидякин.
Он уточнил, что Луганская Народная республика – это полноценный, полноправный регион России, а значит, и правила бюджетного процесса, которые для всех регионов определены, будут здесь действовать точно так же.
"Все наши партийные проекты, все наши программы, включая Народную программу…, должны быть полноценно внедрены в республику. Мы сейчас работаем над тем, чтобы все наши мероприятия нашли свое отражение в бюджете федеральном", — пояснил Сидякин.
https://1prime.ru/finance/20221021/838542854.html
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