МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Группа депутатов от "Единой России" "Новых людей" и КПРФ внесла в Госдуму законопроект, направленный на увеличение финансовой поддержки МСП — государственные МФО, предоставляющие займы организациям малого и среднего бизнеса, предлагается включить в систему национальной гарантийной системы поддержки, следует из базы данных нижней палаты парламента. Эксперты выяснили, как часто россияне гасят кредиты за счет займов в МФО

Документ направлен на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к заемным средствам и повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней, направляемых на финансирование деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций (ГМФО).

Законопроект включает такие ГМФО в состав участников национальной гарантийной системы поддержки (НГС) малого и среднего предпринимательства и устанавливает требования к их деятельности. При этом АО "Корпорация "МСП" наделяется полномочиями по организации и проведению оценки соблюдения ГМФО установленных требований, а также по их ранжированию. Аналогичные полномочия Корпорация МСП в настоящий момент предусмотрены в отношении региональных гарантийных организаций.

"Включение ГМФО в периметр НГС позволит увеличить объемы финансовой поддержки, оказываемой субъектам МСП на основании единых стандартов работы, и повысит прозрачность деятельности и эффективность использования бюджетных средств", — поясняют разработчики.

Согласно законопроекту, одним из учредителей, участников или акционеров ГМФО должен выступать субъект РФ или муниципальное образование, а основным видом деятельности такой организации должно быть предоставление микрозаймов субъектам МСП и (или) организациям, образующим инфраструктуру их поддержки. ГМФО должны будут соответствовать требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также ежемесячно размещать на своих официальных сайтах в интернете сведения о сумме и количестве выданных за отчетный период микрозаймов.

Согласно пояснительной записке, за первое полугодие 2022 года средства (капитал) ГМФО увеличились с 74,9 миллиарда до 80,2 миллиарда рублей (+7,1%), действующий портфель — с 61,5 миллиарда до 65 миллиардов рублей (+5,7%), а действующий портфель с просрочкой более 30 дней уменьшился с 3,1 миллиарда до 2,97 миллиарда рублей. При этом ставки по выданным микрозаймам находились в диапазоне от 0% до 20% годовых, размер средневзвешенной ставки составил 7,2% годовых, а средний срок предоставления микрозайма — 2,2 года.