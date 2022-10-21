МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Компания "Атон" 31 октября автоматически конвертирует валюту недружественных стран в рубли на брокерских счетах клиентов, следует из сообщения компании, опубликованного на официальном сайте. Центробанк назвал крайний срок обращения за принудительной конвертацией

С 31 октября вступают в силу изменения в тарифных планах "Атона". "Риски блокировки иностранной валюты продолжают расти, поэтому мы вынуждены повысить комиссию за хранение валюты недружественных стран (долларов, евро, фунтов и франков) до 12%", — сообщает компания.

"Чтобы помочь клиентам избавиться от небольших валютных остатков и не переплачивать при этом комиссию за хранение и обмен валюты, 31 октября мы проведем автоматическую конвертацию валют недружественных стран в рубли. Она будет проведена для клиентов с валютными остатками объемом до 20 тысяч долларов (оценивается по каждой отдельной валюте). Комиссия за конвертацию взиматься не будет", — говорится в сообщении.

Чтобы отказаться от автоматической конвертации, необходимо до 31 октября связаться с персональным финансовым консультантом, добавляет "Атон".