МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Средние ставки по ипотеке в Европе стремительно растут, выяснило РИА Новости на основе анализа данных ряда центробанков региона. Согласно изученным сведениям 35 регуляторов, ставки по жилищным кредитам достигли многолетних максимумов в 20 европейских странах, а больше всего с января они выросли в Молдавии и Польше. ЦБ отметил снижение доли ипотечных заемщиков с кредитом на первый взнос

Опрошенные агентством аналитики считают, что причина такой ситуации в росте инфляции в Европе, которая стала следствием энергетического кризиса и активной работы "печатного станка". На этом фоне эксперты ждут дальнейшего роста ипотечных ставок в регионе.

РЕКОРДСМЕНЫ ПО СТОИМОСТИ ИПОТЕКИ

Наибольшие средние ставки по жилищным кредитам в августе установились в Молдавии, где стоимость ипотеки достигла максимальных с мая 2016 года 12,53%. Второе место среди европейских стран заняла Польша – там ставка выросла до 9,2% годовых, что стало рекордом за 17 лет. Тройку лидеров замыкает Венгрия со стоимостью жилищных кредитов в 8,46%, это максимум с 2015 года. Банк России назвал долю заемщиков с просрочкой по ипотеке свыше 90 дней

Немного от лидеров отстала Болгария, где банки в августе предлагали жителям ипотеку в среднем под 8,26%. Выше 5% ставки поднялись в Швеции и Румынии.

Самые низкие ставки в конце лета установились в Австрии, Франции, Финляндии и на Мальте – на уровне 1,58-1,98%. Несмотря на такую невысокую стоимость ипотеки, в первых двух странах она выросла до максимумов с начала 2017 года. А банки Финляндии предлагают жилищные кредиты по наибольшим ставкам с мая 2014 года.

Остальные станы продемонстрировали средний уровень стоимости ссуд на покупку жилья в районе 2-5%. Однако в ряде этих государств были достигнуты многолетние рекорды. Так, ставки в Великобритании и Эстонии вернулись к уровням 10-летней давности. В Люксембурге и Германии стоимость ипотеки достигла наибольших значений с 2013 года, в Греции — с августа 2014, в Литве — с начала 2015 года. В Нидерландах, Португалии и Бельгии банки подняли проценты по жилищным кредитам до максимумов с 2016 года. А Черногория, Сербия и Словакия достигли наибольшей стоимости кредита на жилье за 4-5 лет.

КАК МЕНЯЛАСЬ ИПОТЕКА

С начала года сильнее всего ставку повысили Молдавия и Польша – там она выросла на 4,97 и 4,5 процентного пункта соответственно. Также заметно ставка выросла в Венгрии – прирост 3,79 процентного пункта, в Румынии – 2,09 и в Великобритании – 2,07. "Кошмар наяву". Европа погружается в холодную зимнюю спячку

В то же время банки в ряде стран действовали не так жестко, нарастив ставки по ипотекам лишь на 1-2 процентных пункта, среди них Германия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словакия, Финляндия, Чехия и Швейцария.

Совсем немного, до 1 процентного пункта, выросли ставки по жилищным кредитам в Австрии, Албании, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Греции, Дании, Испании, Литве, Норвегии, Сербии, Словении, Франции, Хорватии, Черногории, Эстонии и на Мальте.

Есть среди европейских стран идущие против тренда. Так, Кипру удалось сохранить неизменной с начала года ставку по ипотеке с фиксированной стоимостью. А в Ирландии, Северной Македонии, Болгарии и Швеции ставки, наоборот, снизились в пределах 0,01-1 процентного пункта.

При этом за последний летний месяц больше всего процент по жилищному кредиту нарастили банки Молдавии — на 0,88 процентного пункта. В Латвии, Венгрии и Польше рост составил 0,4-0,53 процентного пункта, Словакии, Швейцарии, Албании, Дании и Эстонии — в пределах 0,31-0,35%.

Напротив, за август стоимость ипотечного кредита снизили банки Северной Македонии, Швеции и Боснии и Герцеговины.

ПРИЧИНЫ РОСТА: КРИЗИС И РОСТ СТАВКИ ЕЦБ

Повышение стоимости ипотеки в странах Евросоюза объясняется ростом базовой ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ), который начал повышать ее в июле 2022 года и уже в сентябре довел до рекордных за 11 лет 1,25% годовых, считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Действия ЕЦБ являются попыткой обуздать инфляцию, которая стала расти с начала 2021 года и достигла исторического максимума в 9,9% в сентябре. "Регулятор вынужден повышать уровень процентных ставок, чтобы не допустить необратимого инфляционного всплеска", — отметил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Он добавил, что высокая инфляция в ЕС – это результат энергетического кризиса, а также "избыточной ликвидности в финансовой системе, которую ускоренно вливали в период пандемии". По данным ЕЦБ, денежная база с весны 2020 года до сентября текущего года выросла в еврозоне вдвое — до более чем 6 триллионов евро. Также Пивень отметил, что инфляция является драйвером роста ипотечных ставок и в других странах ЕС.

"С учетом того, что инфляция в еврозоне приблизилась к 10%, дальнейшее повышение как ставки ЕЦБ, так и ставок по ипотеке является вероятным", — заключил эксперт АКРА. Стакан пуст: хранилища Европы заполнены чужим газом

ИПОТЕКА В РОССИИ

В августе 2022 года — по последним данным ЦБ РФ — средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданная в течение месяца, составила 6,67%. Показатель находился на аналогичном уровне и в июле. Значение максимальное с апреля — тогда процентная ставка находилась на уровне 7,64%.

С начала же года стоимость жилищных ссуд в РФ снизилась — на 1,14 процентного пункта. При этом в мае средняя ставка по выданным в РФ ипотечным кредитам и вовсе была минимальной с 2018 года и составляла 6,17%. Данные до января 2018 года Банк России не публикует.

В России сейчас действует несколько льготных ипотечных программ — "семейная", "дальневосточная", а также на новостройки. Согласно прогнозу ЦБ, российские банки нарастят портфель ипотеки в 2022 году — на 15-18%. В 2021 году объем выданных ипотечных кредитов в РФ составил рекордные 5,7 триллиона рублей.