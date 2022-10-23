КАИР, 23 окт — ПРАЙМ. Председатель Центрального банка Ливана Рияд Саляме заявил в воскресенье, что банк прекращает покупку долларов со вторника. В США спрогнозировали влияние решения ОПЕК+ по добыче нефти на рынки

"Центральный банк на основании закона о наличности со вторника будет исключительно продавать доллары через платформу Sayrafa. Покупка долларов ЦБ через платформу осуществляться не будет до дальнейшего уведомления", — цитирует агентство NNA заявление Саляме.

Также Саляме заявил, что ранее принятое решение ЦБ, позволяющее владельцам вкладов снимать лишь 400 долларов в месяц со счета, продолжает действовать.

Курс доллара на официальной платформе Sayrafa установлен на отметке в 30 тысяч 100 лир, при этом на "черном рынке" курс колеблется возле отметки в 40 тысяч лир. Однако после заявления Саляме, как пишут местные СМИ, курс "черного рынка" резко упал до 35 тысяч лир за доллар.

В Ливане с августа начались захваты отделений банков разъяренными вкладчиками, требующими вернуть их деньги. С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже "черного рынка".

В марте прокурор ливанской провинции Горный Ливан Гада Аун предъявила Саляме и его брату обвинение в отмывании денег и незаконном обогащении. Однако глава ЦБ неоднократно игнорировал повестку в суд и не являлся на допрос, несмотря на решение прокуратуры о его принудительной явке.