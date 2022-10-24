МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Российские банки в сентябре нарастили выдачу ипотеки на 21% — до 414,9 миллиарда рублей, объемы почти приблизилось к рекордным показателям начала текущего года, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро" (бывшее БКИ "Эквифакс"). ЦБ отметил снижение доли ипотечных заемщиков с кредитом на первый взнос

Согласно данным компании, россияне в прошлом месяце оформили 106,4 тысячи ипотечных кредитов, что больше показателя августа на 18%. Одновременно в сентябре вырос и средний размер кредита — на 2,4%, до 3,9 миллиона рублей. В результате объем выданных в сентябре ипотек вырос на 21% — до 414,9 миллиарда рублей против 343,1 миллиарда.

"Ипотечное кредитование по итогам сентября приблизилось к рекордным показателям начала текущего года, восстановившись за счет снижающихся номинальных процентных ставок. Рынок рос практически исключительно за счёт данного фактора", — прокомментировал гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.

При этом средняя полная стоимость кредита уменьшилась до 10,1% с 10,3% в августе. В то же время средний срок кредитования вырос на полгода — до рекордных 21 года и 6 месяцев.

"Впоследствии мажоритарные игроки рынка анонсировали рост ставок по ипотеке, что, скорее всего, подтолкнёт и остальных участников к подобным действиям. Кроме того, регулятор стал негативно смотреть на ипотеку с минимальными значениями первоначального взноса и низких маркетинговых ставок. Всё это не может не сказаться на условиях программ ипотечного кредитования и, скорее всего, приведет к снижению выдаваемых объемов. Кредиторы будут стараться иными способами привлекать заемщиков, что, правда, вряд ли сможет драйвить рынок в следующие месяцы так же, как и в несколько прошедших", — ожидает Лагуткин.

ЦБ на прошлой неделе сообщил, что рост ипотеки в России в сентябре ускорился до 2,4% с 2% в августе, при этом по итогам года темпы ожидаются на уровне 15-18%.