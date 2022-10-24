Прибыль Twitter составила цент на акцию на 24 октября
Прибыль Twitter составила цент на акцию по итогам третьего квартала
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Twitter Inc опубликует результаты за 3-й квартал 24 октября. Ожидается, что компания отчитается о снижении квартальной выручки.
Согласно консенсус-прогнозу 25 аналитиков, подготовленному Refinitiv, выручка понизилась в годовом сравнении на 1,8% — с 1,28 млрд долларов до 1,261 млрд долларов.
Средний прогноз Refinitiv относительно прибыли Twitter составляет 1 цент на акцию. Средняя оценка прибыли за последние три месяца практически не изменилась.
Текущий средний рейтинг аналитиков по акциям компании — "держать". Рекомендации распределились следующим образом: 1 аналитик рекомендуют "уверенно покупать" или "покупать" бумаги Twitter, 30 — "держать", 2 — "продавать" или " уверенно продавать".
Медианная 12-месячная целевая стоимость акций Twitter составляет 45 долларов, что ниже их последней цены закрытия в 52,44 доллара.
https://1prime.ru/finance/20221024/838561215.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.