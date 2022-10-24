МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года увеличилась на 28,8% в годовом выражении и составила 5,66 триллиона вон (около 3,93 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Прибыль Twitter составила цент на акцию на 24 октября

Операционная прибыль выросла на 25,5% и достигла 6,461 триллиона вон (4,5 миллиарда долларов). Выручка поднялась на 20,1% — до 104,004 триллиона вон (72,2 миллиарда долларов).

В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась на 2,7% — до 1,272 триллиона вон (0,88 миллиарда долларов). Операционная прибыль компании за эти три месяца уменьшилась на 3,4% и составила 1,552 триллиона вон (1,07 миллиарда долларов).

Квартальная выручка при этом выросла на 30,6% и составила 37,705 триллиона вон (26,18 миллиарда долларов). За квартал компания продала 1,025 миллиона автомашин — на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.