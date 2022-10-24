Общая выручка "Ленты" увеличилась за девять месяцев
Общая выручка "Ленты" увеличилась до 389,24 миллиарда рублей за девять месяцев
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ретейлеров, увеличила общую выручку в январе-сентябре 2022 года на 15,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, до 389,24 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Розничные продажи ритейлера за этот период повысились на 16,1% год к году и составили 384,4 миллиарда рублей.
Акции "Ленты" на Мосбирже после публикации подскакивали на 6%, до 830,5 рубля, к 10:09 торгуются по 814,5 рубля (+3,96%).
https://1prime.ru/finance/20221024/838561620.html
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