МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ретейлеров, увеличила общую выручку в январе-сентябре 2022 года на 15,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, до 389,24 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка Tesla в третьем квартале достигла рекордных показателей

Розничные продажи ритейлера за этот период повысились на 16,1% год к году и составили 384,4 миллиарда рублей.

Акции "Ленты" на Мосбирже после публикации подскакивали на 6%, до 830,5 рубля, к 10:09 торгуются по 814,5 рубля (+3,96%).