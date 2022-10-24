МИНСК, 24 окт — ПРАЙМ. Глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур заявил, что золотовалютные резервы страны, как и запланировано, до конца года ниже 7 миллиардов долларов не опустятся, а их структура ориентируется на рост расчетов в российских рублях и юанях. Золото слабо дорожает на ожиданиях предстоящих действий ФРС США

"ЗВР у нас колеблются в пределах 7,5 миллиарда долларов. Мы погасили внешний долг, как и планировали, за счет ЗВР — 900 миллионов долларов. И ожидаем до конца года, что ЗВР, как и запланировано, ниже 7 миллиардов не будут", — приводит слова главы нацбанка агентство Белта.

Каллаур отметил, что меняется структура золотовалютных резервов в зависимости от того, в какой валюте обеспечиваются внешнеторговые платежи. "Мы наблюдаем сокращение доли платежей в евро и нарастание доли в российском рубле и юанях. Поэтому и ЗВР в части своей структуры будут ориентироваться на эти денежные потоки, которые складываются по результатам внешнеторговой деятельности", — сказал он.

Согласно информации сайта Нацбанка, на 1 октября международные резервные активы, по предварительным данным, составили 7 миллиардов 503,3 миллиона долларов. С начала текущего года ЗВР Белоруссии сократились на 10,94%. При этом за прошлый год ЗВР увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Согласно основным направлениям белорусской кредитно-денежной политики на текущий год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7 миллиардов долларов.