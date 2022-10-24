МИНСК, 24 окт — ПРАЙМ. Глава Нацбанка (центробанка) Белоруссии Павел Каллаур заявил, что у Минска нет нужды на данный момент подключаться к китайскому аналогу межбанковской системы передачи информации SWIFT — CIPS, но это дело среднесрочной перспективы. В Белоруссии зафиксировали перебои связи с платежной системой VISA

"Это — сложный технический вопрос. Потому что на самом деле это внутренняя платежная система Китая, которая потихоньку расширяется до трансграничной системы. Это подключение в части среднесрочной перспективы, безусловно, должно состояться. Это правильно. Но нет надобности сейчас, в данный момент подключаться", — приводит слова Каллаура агентство Белта.

Он отметил, что "этот процесс технически непростой, потому что для того, чтобы подключиться к системе другой страны, надо выполнить технические требования этой страны, в первую очередь по программному обеспечению". "Да, этой работой мы занимаемся. Но это имеет отношение сейчас к обеспечению сопровождения внешнеторговых сделок", — сказал глава Нацбанка.

Он отметил, что с Китаем в настоящее время банки работают в установленном режиме в рамках международной практики. "Через корреспондентские счета банков друг друга. Платежи идут. Как я сказал, в юанях доля платежей нарастает", — подчеркнул Каллаур.

В сентябре первый вице-премьер республики Николай Снопков заявил, что белорусские банки подключатся к CIPS, но конкретных сроков не назвал. По его словам, первым к ней подключится крупнейший госбанк Беларусбанк, а затем и другие финансовые учреждения.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине, в ответ западные страны ввели ряд новых санкций, причём ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в её поддержке. В частности, ряд банков Белоруссии и России были отключены от межбанковской системы передачи информации SWIFT.