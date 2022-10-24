МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, повысилась — по итогам второй декады октября она составила 6,79% годовых после 6,67% в первой декаде, следует из материалов Банка России. Сбербанк дал прогноз по движению ключевой ставки в октябре

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.