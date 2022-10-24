МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. С 1 ноября исполнением обязанностей председателя правления Росбанка вместо Ильи Полякова займется зампред правления Наталья Воеводина, сказано в сообщении банка. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских топ-банков выросла

Отмечается, что процесс ее назначения инициировал совет директоров Росбанка.

"Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Наталья приступит к исполнению обязанностей председателя правления Росбанка 1 ноября 2022 года", — сказано в сообщении.

Поляков стал председателем правления Росбанка в апреле 2018 года. Ранее он занимал должность первого зампреда правления банка и отвечал за корпоративный и инвестиционный бизнес.

Воеводина вошла в команду Росбанка в должности директора по операционной деятельности в 2018 году. В декабре 2019 года ее включили в состав правления, она курировала информационные технологии и операционную деятельность, в июне 2022 года была назначена заместителем председателя правления Росбанка. До этого Воеводина работала в Райффайзенбанке и группе Renaissance Capital.