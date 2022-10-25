МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" предложила банкам новую технологию бесконтактной оплаты, при которой QR-код генерируется на смартфоне плательщика — ее доступность для клиентов будет зависеть от конкретного банка по мере внедрения технологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы. В России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир"

"Публикация технического релиза платежной системы "Мир" для банков-участников планируется 25 октября 2022 года. По мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам. Срок реализации для держателей карт "Мир" будет зависеть от конкретного банка", — рассказали в системе.

Как пояснили в платежной системе, QR-код в данном случае позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. "Держатель карты "Мир" сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии", — добавили в "Мире".

Эксперты полагают, что новая технология будет пользоваться спросом у клиентов, особенно у владельцев смартфонов Apple, потому что платежная система Apple Pay временно недоступна в России из-за санкций.

"Новая инициатива даст нужную для нашего рынка конкуренцию, и, конечно, будет интересна для держателей продукции Apple как хорошая альтернатива платежам в одно-два касания. Думаю, рынок примет новую технологию", — рассуждает Руслан Пермяков из Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия".