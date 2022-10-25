МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. У полисов по страхованию банковских карт и счетов от действий мошенников на данный момент низкая потребительская ценность из-за невысокого уровня выплат при большой доле отказов в возмещении, рассказали "Известиям" в Центробанке. ВТБ сообщил о снижении числа мошеннических атак на россиян

Как отметили в регуляторе, в покрытие таких страховок в большинстве случаев входят те же риски, по которым клиент вправе получить возмещение по закону "О национальной платежной системе". Банк обязан возместить потребителю украденные деньги, если он сам не сообщил мошенникам сведения, которые позволили совершить хищение, то есть пин-код, СМС и другие.

Полисы зачастую не защищают от обмана с использованием методов социальной инженерии, отметили в ЦБ.

Банк России для защиты интересов потребителей и повышения ценности таких страховок планирует изменить регулирование добровольного имущественного страхования рисков, которые связаны с использованием платежных карт, онлайн-банкинга и других устройств.