МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам января-сентября 2022 года сократила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 5,7% в годовом выражении, до 10,202 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности. Аналитики объяснили причины роста прибыли Visa и Mastercard

Чистый процентный доход, напротив, вырос на 16,8% — до 23,032 миллиарда долларов.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,51 доллара после 0,53 доллара в прошлом году. Выручка снизилась на 1,9% — до 36,852 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль HSBC упала в 1,9 раза и составила 1,913 миллиарда долларов. Чистый процентный доход за эти три месяца при этом увеличился почти на 30% и составил 8,581 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,1 доллара после 0,17 доллара годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 3,3% — до 11,616 миллиарда долларов.

HSBC сохраняет позитивный прогноз выручки на текущий год, несмотря на высокий уровень инфляции и более негативный экономический прогноз.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Группа предоставляет свои услуги в 63 странах.