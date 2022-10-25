МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Турция не нарушает правил международных финансовых систем, поддерживая связи с Россией, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times. Он назвал экономические связи с Москвой "добрыми соседскими отношениями". Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган

По мнению Небати, все экономические связи между Россией и Турцией являются законными.

"Турция — это страна, которая действует очень осторожно в рамках международных финансовых систем. Это не страна, которая ведет себя так, что это может привести к нарушениям правил международных финансовых систем… Все приходит к нам законными путями", — сказал он.

Министр также считает, что оппозиция в Турции и за ее пределами "намеренно поднимает вопросы" о финансовых связях Анкары с Москвой.

Он отметил, что все поступающие в Турцию финансы являются легитимными, несмотря на опасения в западных столицах, что использование россиянами в Турции наличных денег якобы может сделать невозможным проверку источника этих средств.