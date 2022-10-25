Отношения с Россией не нарушают правил мировых финсистем, считают в Турции
Глава минфина Турции Небати: отношения с Россией не нарушают правил международных финсистем
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Турция не нарушает правил международных финансовых систем, поддерживая связи с Россией, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times. Он назвал экономические связи с Москвой "добрыми соседскими отношениями".
По мнению Небати, все экономические связи между Россией и Турцией являются законными.
"Турция — это страна, которая действует очень осторожно в рамках международных финансовых систем. Это не страна, которая ведет себя так, что это может привести к нарушениям правил международных финансовых систем… Все приходит к нам законными путями", — сказал он.
Министр также считает, что оппозиция в Турции и за ее пределами "намеренно поднимает вопросы" о финансовых связях Анкары с Москвой.
Он отметил, что все поступающие в Турцию финансы являются легитимными, несмотря на опасения в западных столицах, что использование россиянами в Турции наличных денег якобы может сделать невозможным проверку источника этих средств.
https://1prime.ru/finance/20221025/838573552.html
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