МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сунъити Судзуки сказал во вторник, что между сверхмягкой политикой Банка Японии, печатающего деньги для поддержки экономики, и валютными интервенциями Министерства финансов, покупающего иену, нет противоречия. Об этом сообщило агентство Reuters Опрос Reuters выявил самый большой риск для Японии

"Денежно-кредитное стимулирование нацелено на поддержание устойчивого и стабильного роста цен, в том числе роста заработков, тогда как валютные интервенции являются реакцией на чрезмерные движения на рынке, — сказал Судзуки. — У них разные цели, поэтому в них нет противоречия".

Он добавил, что целью центрального банка является обеспечение стабильности цен, а не какого-то целевого валютного курса.

Эти комментарии прозвучали на пресс-конференции в ответ на вопрос о том, не может ли мягкая политика Банка Японии быть причиной чрезмерного ослабления иены и не приносит ли нынешнее сочетание политик правительства и центрального банка нежелательный эффект.

Ожидается, что на двухдневном заседании, которое завершится в ближайшую пятницу, Банк Японии оставит процентные ставки на сверхнизком уровне, чтобы поддержать хрупкое восстановление японской экономики, даже если это и ускорит нежелательное падение иены до новых 32-летних минимумов.

Представители центрального банка и правительства Японии уже высказывали обеспокоенность влиянием ослабления иены на стоимость жизни. Инвесторы же по-прежнему считают, что Банк Японии выпадает из тренда, продолжая поддерживать сверхнизкие процентные ставки, тогда как другие ведущие центральные банки повышают их для борьбы с достигшей многолетних максимумов инфляцией. Власти Японии решили не объяснять причины резкого укрепления иены

Последнее время Япония проводит интервенции на валютном рынке, чтобы противодействовать резкому падению иены, которое частично вызвано увеличением разницы между процентными ставками в США и в Японии.

Власти Японии находятся в постоянном контакте со своими американскими коллегами и готовы принять соответствующие меры против волатильности на валютном рынке, сказал Судзуки.

Министр вновь повторил, что правительство не потерпит чрезмерной волатильности иены, вызванной спекулятивными действиями.

"Если мы оставим без внимания резкие колебания на валютном рынке, вызванные спекулятивной торговлей, это повлияет на компании и домохозяйства", — добавил он.

Он также сказал, что интервенции по покупке иены нацелены на сглаживание волатильности на рынке, подав сигнал о том, что Токио не нацелен на какой-то конкретный уровень для иены.