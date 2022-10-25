МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Новым заместителем главы Нацбанка Украины (НБУ) избран Дмитрий Олейник, ранее занимавший пост гендиректора директората во вопросам экономической политики офиса Владимира Зеленского, сообщает во вторник пресс-служба регулятора. Премьер Украины обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества

В соответствии с законом Украины "О Национальном банке Украины", у председателя НБУ шесть заместителей, которые назначаются на должности и увольняются с должностей советом нацбанка по представлению председателя национального банка.

"Заместителем председателя Национального банка Украины назначен Дмитрий Олейник. Он занял вакантную должность и приступил к исполнению своих обязанностей с 25 октября 2022 года", — сообщает пресс-служба.

Глава НБУ Андрей Пышный, комментируя новое назначение, отметил, что "многолетний и практический опыт работы Олейника в банковской сфере" усилит команду регулятора, выразил надежду, что его знания будут способствовать преодолению вызовов, которые сейчас стоят перед банком.

По информации банка, Олейник работает в финансовой системе Украины с 2005 года. На протяжении 2007-2013 годов работал в украинских и международных банках. Начиная с 2017 года работал директором департамента кредитных рисков и оценки активов Сбербанка. Известно, что в 2019 году работал директором департамента финансовой политики минфина Украины. С мая 2021 года и до назначения в НБУ занимал пост гендиректора директората по вопросам экономической политики офиса Зеленского.