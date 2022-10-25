МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении снизился впервые с момента объявления частичной мобилизации: по данным на 24 октября, банки вернули регулятору наличности на сумму 28,8 миллиарда рублей, свидетельствует статистика Банка России. Эксперт рассказал, в чем сейчас хранить деньги

Непосредственно 21 сентября объем наличных в обращении подскочил на 14,2 миллиарда рублей, а наиболее заметным этот показатель был 22 сентября (132,1 миллиарда рублей), 23 сентября (114,2 миллиарда рублей) и 30 сентября (144,8 миллиарда рублей).

Как пояснял журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, такой скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному спросу со стороны населения, а не в результате снятия россиянами денег.

В последний раз подобные темпы роста фиксировались в начале марта текущего года: тогда показатель в среднем рос на 125-315 миллиардов рублей в день. Рекордный за всю историю дневной скачок роста наличных в обращении в РФ был зафиксирован 25 февраля 2022 года — на уровне 1,4 триллиона рублей.