МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Одной из антикризисных мер для рынка недвижимости могло бы стать распространение семейной ипотеки на заемщиков независимо от года рождения несовершеннолетних детей, считает руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. Российские банки нарастили выдачу ипотеки в сентябре более чем на 20%

В настоящее время программа семейной ипотеки доступна родителям, в которых не ранее 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок.

"Сейчас одно из наших предложений антикризисных — распространение семейной ипотеки на семьи с несовершеннолетними детьми независимо от их даты рождения", — сказал Гольдберг на конференции в Высшей школе государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова.

По его словам, такая мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, а также обеспечить прирост в ипотечном кредитовании.