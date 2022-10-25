МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Одной из антикризисных мер для рынка недвижимости могло бы стать распространение семейной ипотеки на заемщиков независимо от года рождения несовершеннолетних детей, считает руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

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В настоящее время программа семейной ипотеки доступна родителям, в которых не ранее 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок.

"Сейчас одно из наших предложений антикризисных — распространение семейной ипотеки на семьи с несовершеннолетними детьми независимо от их даты рождения", — сказал Гольдберг на конференции в Высшей школе государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова.

По его словам, такая мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, а также обеспечить прирост в ипотечном кредитовании.