МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Часть клиентов Райффайзенбанка могла испытывать трудности со входом в мобильное приложение, сейчас его работа восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Пользователи WhatsApp столкнулись с масштабными сбоями в его работе

"У пользователей "Райффайзен Онлайн" могли наблюдаться кратковременные трудности со входом в приложение. Сейчас "Райффайзен Онлайн" работает штатно", — сообщили в банке.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.