МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Часть клиентов Райффайзенбанка могла испытывать трудности со входом в мобильное приложение, сейчас его работа восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"У пользователей "Райффайзен Онлайн" могли наблюдаться кратковременные трудности со входом в приложение. Сейчас "Райффайзен Онлайн" работает штатно", — сообщили в банке.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
https://1prime.ru/finance/20221025/838577606.html
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