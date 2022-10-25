В Германии ждут повышение прогноза налоговых поступлений
В Германии ожидается повышение прогноза налоговых поступлений на 110 миллиардов евро
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство Германии может повысить прогноз налоговых поступлений на период 2022-2026 годы на 110 млрд евро (108,5 млрд долларов). Об этом во вторник сообщила ежедневная газета Handelsblatt, ссылаясь на предварительные оценки, которые будут обсуждаться, начиная со вторника.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер представит новые прогнозы налоговых поступлений правительства в четверг
https://1prime.ru/finance/20221025/838579122.html
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