МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство Германии может повысить прогноз налоговых поступлений на период 2022-2026 годы на 110 млрд евро (108,5 млрд долларов). Об этом во вторник сообщила ежедневная газета Handelsblatt, ссылаясь на предварительные оценки, которые будут обсуждаться, начиная со вторника. Индекс делового климата в Германии снизился в октябре

Министр финансов Германии Кристиан Линднер представит новые прогнозы налоговых поступлений правительства в четверг