МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство Германии может повысить прогноз налоговых поступлений на период 2022-2026 годы на 110 млрд евро (108,5 млрд долларов). Об этом во вторник сообщила ежедневная газета Handelsblatt, ссылаясь на предварительные оценки, которые будут обсуждаться, начиная со вторника.

Франкфурт, Германия

Индекс делового климата в Германии снизился в октябре

Министр финансов Германии Кристиан Линднер представит новые прогнозы налоговых поступлений правительства в четверг