МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который обязывает налоговые органы направлять в кредитные организации в электронной форме уведомления о снятии с налогового учета клиентов — физлиц в связи со смертью, а банки — прекращать исполнение распоряжений о снятии денег с их счетов и вкладов. Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

На рассмотрение Госдумы документ может быть вынесен 26 октября. Законопроект был внесен главой комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Срок представления соответствующего уведомления не должен превышать одного рабочего дня с момента снятия физлица с учета в налоговых органах. Формат уведомлений и порядок их направления будут устанавливаться ФНС по согласованию с Банком России.

Получив от налоговых органов сведения о снятии физлица с учета в связи с его смертью, кредитная организация будет обязана прекратить перечисление денежных средств со счета, вклада (депозита) такого клиента. Исключение предусмотрено лишь для завещательных и иных распоряжений в предусмотренных законодательством случаях. Также будут исполняться распоряжения, подтвержденные в соответствии с законодательством, банковскими правилами и договором.

Принятие законопроекта "позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов", считают его разработчики.

Комитет по финрынку считает целесообразным уточнить ко второму чтению редакцию законопроекта. Так, планируется "конкретизировать, что исполнение распоряжения о перечислении и выдаче денежных средств со счета, вклада (депозита) умершего физлица возможно именно до момента получения кредитной организацией уведомления о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи с его смертью".