МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. России предстоит большой путь, прежде чем она обретет независимость в сфере производства банкоматов и комплектующим к ним, при этом полная автономия в этом вопросе может быть экономически неэффективна, поделились мнением опрошенные РИА Новости эксперты. В ГД одобрили обязанность ФНС уведомлять банки о снятии умерших с учета

Тема "банкоматной независимости" снова была поднята в контексте обновления банкнотного ряда, провести которое собирается Банк России. К 2025 году ЦБ планирует модернизировать банкноты, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на них достопримечательности всех федеральных округов. В конце июня уже была представлена новая 100-рублевая купюра. Предполагалось, что в обращение она может поступить в этом году, однако на ее широкое распространение потребуется время.

Ассоциация банков России тем временем обратилась к регулятору с просьбой отложить ввод новых рублевых купюр из-за неготовности банкоматов, поскольку внешнее банковское оборудование, включая банкоматы и платежные терминалы, пока не готово к работе с рублевыми купюрами нового образца. Опрос, который ассоциация провела в сентябре, показал, что внутреннее кассовое оборудование банков готово в целом на три четверти, а вот внешнее оборудование, например, платежные терминалы и банкоматы, готово чуть более чем на 20%.

"Исторически подавляющее большинство банкоматов поставлялось нам международными компаниями с собственным программным обеспечением. В России производство своих банкоматов только в начале пути. Такие компании, как BFS, уже начали собирать устройства на основе доступных комплектующих и дорабатывать софт, но до полной локализации впереди ещё очень много работы", — рассуждает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Эксперты предрекли рост объема похищенных денег у клиентов банков России

Согласно статистике Банка России на 1 июля, в России используется около 182 тысяч банкоматов. Большая часть этих устройств (согласно некоторым оценкам, от 50 до 60%) приходилась на компании NСR и Diebold Nixdorf, которые приостановили деятельность в России, добавляет руководитель "Лаборатории блокчейн и финтех" Школы управления "Сколково" Егор Кривошея. Популярны, отмечает эксперт, также китайские и корейские банкоматы.

"Российские производители также заявляли о разработке банкоматов в течение 2022 года, и в промышленную эксплуатацию они могут быть введены в течение ближайших лет. Тем не менее, важно отметить, что производство всех комплектующих для банкоматов в рамках одной страны может быть экономически неэффективно: ряд комплектующих выгоднее производить в рамках одного или нескольких глобальных производств в силу экономии от масштаба", — заключил эксперт.