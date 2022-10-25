Эксперт Достов: доля краж денег через банкоматы мизерна в общем обороте наличных в России
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мошенникам в России иногда удается обнаружить уязвимости в банкоматах, чтобы украсть деньги, однако такие инциденты достаточно редки, заявил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере — более 60 миллионов рублей, потерпевшими по которому проходят Альфа-банк и ряд небольших кредитных учреждений. По данным издания, деньги у кредитных организаций были похищены в течение нескольких дней через устаревшие банкоматы американской компании NCR.
Сначала мошенники вносили в них купленные в сувенирных магазинах и немного усовершенствованные пятитысячные купюры "банка приколов", а в современных банкоматах снимали уже настоящие, сообщила газета.
Как пояснил эксперт, за распознавание купюр в банкоматах отвечают специальные модули купюроприемников. По сути это специализированные сканеры купюр, в которые "заливается" специальный софт (программное обеспечение) и эталонные образы купюр.
"Понятно, что как в любой комбинации "железо-софт" могут быть сбои, которые находят пытливые мошенники, но в общем обороте это мизерная доля, и обычно проблемы быстро решают модификацией софта", — заключил Достов.
https://1prime.ru/finance/20221025/838580718.html