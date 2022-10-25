МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мошенникам в России иногда удается обнаружить уязвимости в банкоматах, чтобы украсть деньги, однако такие инциденты достаточно редки, заявил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Эксперты считают, что Россия пока далека от "банкоматного суверенитета"

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере — более 60 миллионов рублей, потерпевшими по которому проходят Альфа-банк и ряд небольших кредитных учреждений. По данным издания, деньги у кредитных организаций были похищены в течение нескольких дней через устаревшие банкоматы американской компании NCR.

Сначала мошенники вносили в них купленные в сувенирных магазинах и немного усовершенствованные пятитысячные купюры "банка приколов", а в современных банкоматах снимали уже настоящие, сообщила газета.

Как пояснил эксперт, за распознавание купюр в банкоматах отвечают специальные модули купюроприемников. По сути это специализированные сканеры купюр, в которые "заливается" специальный софт (программное обеспечение) и эталонные образы купюр.

"Понятно, что как в любой комбинации "железо-софт" могут быть сбои, которые находят пытливые мошенники, но в общем обороте это мизерная доля, и обычно проблемы быстро решают модификацией софта", — заключил Достов.