МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов накануне аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) напомнил о надежности и двузначной доходности этого инструмента для инвесторов. Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ трех серий

"Минфин России продолжает проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций федерального займа. ОФЗ — надежный и стабильный инструмент с гарантированной доходностью. На сегодняшний день все виды ОФЗ предлагают инвесторам привлекательные двухзначные доходности", — заявил Силуанов журналистам.

"Кроме того, ОФЗ обеспечиваются всем находящимся в собственности Российской Федерации имуществом, и поэтому для российских инвесторов являются безрисковым долговым инструментом", — подчеркнул министр.

Министерство 26 октября планирует провести безлимитные аукционы, где проедложит бумаги трех серий: ОФЗ с переменным купонным доходом нового выпуска 29021 с погашением в ноябре 2030 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года.