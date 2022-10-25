МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Согласно консенсус-прогнозу 4 аналитиков, подготовленному Refinitiv, выручка увеличилась в годовом сравнении на 10,4% — с 11,93 млрд евро до 13,177 млрд евро, сообщило агентство Reuters.

Средний прогноз Refinitiv относительно прибыли Santander составляет 13 центов на акцию. Средняя оценка прибыли за последние три месяца практически не изменилась.

Текущий средний рейтинг аналитиков по акциям компании — "покупать". Рекомендации распределились следующим образом: 17 аналитиков рекомендуют "уверенно покупать" или "покупать" бумаги Santander, 9 — "держать", 1 — "продавать" или " уверенно продавать".

Медианная 12-месячная целевая стоимость акций Santander составляет 4 евро, что выше их последней цены закрытия в 2,66 евро.

Banco Santander SA опубликует результаты за третий квартал 26 октября. Ожидается, что банк отчитается о росте квартальной выручки.