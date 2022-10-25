Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка
Депутат Рады Гетманцев: Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк предоставил Украине еще 500 миллионов долларов, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка", — сказано в его Telegram-канале.
По словам депутата, эти деньги пойдут на обеспечение выплат пенсий и других социальных обязательств государства, на поддержку функционирования сферы образования и здравоохранения. Они обеспечиваются кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией.
Гетманцев добавил, что всего с февраля Всемирный банк мобилизовал для помощи Украине уже 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда выделили Соединенные Штаты Америки.
Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украине уже сейчас для первоочередного восстановления нужно 17 миллиардов долларов, но Киев пока не получил ни цента.
https://1prime.ru/finance/20221025/838583038.html
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