МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Майнинг криптовалюты запретили в Молдавии на фоне энергетического кризиса, соответствующее решение принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Молдавия экстренно подключилась к энергосистеме Румынии

Ранее президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза обязала правительство принять срочные меры по экономии электроэнергии.

"Запрещена деятельность по майнингу криптоактивов, а также ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000, вне независимости от местонахождения импортирующей компании", — говорится в решении КЧС.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Двадцать первого октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы — 235 Мвт/ч — электроэнергии в Румынии по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.