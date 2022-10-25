Власти Молдавии запретили майнинг на фоне энергетического кризиса
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Майнинг криптовалюты запретили в Молдавии на фоне энергетического кризиса, соответствующее решение принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Ранее президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза обязала правительство принять срочные меры по экономии электроэнергии.
"Запрещена деятельность по майнингу криптоактивов, а также ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000, вне независимости от местонахождения импортирующей компании", — говорится в решении КЧС.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Двадцать первого октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы — 235 Мвт/ч — электроэнергии в Румынии по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.
https://1prime.ru/finance/20221025/838583850.html