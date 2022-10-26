Субсидии на оплату ЖКУ теперь можно получить на карту "Мир" или наличными
Субсидии на оплату коммунальных услуг теперь можно получить на карту "Мир" или наличными
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Список социальных выплат, обязательных к перечислению на карты "Мир", со среды дополняется новыми пунктами, например, субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, следует из постановления правительства РФ.
"К обязательным выплатам на карты "Мир" добавляются следующие виды выплат: субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор России", — разъяснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы "Мир".
Там также напомнили, что для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.
На карту "Мир" уже перечисляется широкий перечень социальных выплат. В частности, это пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, зарплаты бюджетников и стипендии студентов госвузов.
https://1prime.ru/finance/20221026/838586381.html
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