МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Россияне практически перестали брать займы в микрофинансовых организациях для погашения долгов по кредитным картам: доля таких займов сократилась за год более чем в восемь раз, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Россияне перестали брать займы в МФО на погашение банковских кредитов. Доля займов, которые заемщики получают на кредитные карты, сократилась за год более чем в восемь раз. В третьем квартале 2022 года она составила всего 3,1%. Это рекордно низкий уровень за последние три года", — к таким выводам пришли аналитики после изучения данных более чем по 500 тысячам микрозаймов, выданных по всей России в 2020–2022 годах.

По их данным, доля таких займов, полученных в МФО, стала снижаться еще во втором квартале 2022 года. Тогда она составила 15,8%. В июле–сентябре тренд стал еще более очевидным.

Аналитики Webbankir связывают случившееся с резким падением банковского потребительского кредитования после 24 февраля. Как поясняют авторы исследования, займы в МФО берут, чтобы погасить имеющуюся задолженность перед банком. Такие займы стоят дороже, но для многих людей важно не допустить просрочку, которая негативно отразится на их кредитной истории.